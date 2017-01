1 / 12

Michelle Obamas Mimik spricht Bände

Die Tatsache, dass Donald Trump neuer Präsident ist, findet Michelle Obama – gemessen an ihrer Mimik – nicht einfach. Wir haben ihr am Tag der Amtseinführung Worte in den Mund gelegt. „Ja, Schatz, ich weiß. Da müssen wir jetzt durch.“ Michelle und Barack Obama warteten am Eingang des Weißen Hauses auf die Trumps.

Foto: Getty Images