Trump unterzeichnet ersten Erlass Der neue US-Präsident Donald Trump hat als eine seiner ersten Amtshandlungen einen Erlass zur Gesundheitsreform Obamacare unterzeichnet. Darin wies er die Behörden am Freitag an, die Vorschriften für die Krankenversicherung zu lockern. Das neue Staatsoberhaupt unterzeichnete den Erlass im Oval Office des Weißen Hauses. Trumps Stellvertreter Mike Pence vereidigte unterdessen im Weißen Haus die ersten Minister. Der frühere General James Mattis ist der neue Verteidigungsminister. Mattis diente jahrzehntelang bei den Marines und ist für seine derben Sprüche bekannt. Er war unter anderem an den Kriegseinsätzen in Afghanistan und im Irak beteiligt. Im Jahr 2013 ging er in den Ruhestand. Heimatschutz übernimmt John Kelly. Wie Mattis diente Kelly früher in der Marineinfanterie. Er wird künftig etwa für die Terrorabwehr und den Grenzschutz verantwortlich sein - zwei Themen, die Trump immer wieder hervorgehoben hat. Der Senat hatte die Ernennung der früheren Generäle mit großer Mehrheit gebilligt. Auch die meisten Demokraten stimmten für sie.