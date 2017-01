Promis protestieren in New York gegen Trump Prominenter Protest in New York. Vor dem Trump International Hotel versammelten sich am Donnerstagabend tausende Menschen, um gegen den 45. Präsidenten der USA, Donald Trump zu demonstrieren. Darunter auch zahlreiche Hollywoodstars. Sie kritisierten unter anderem die harschen Worte Trumps gegenüber Einwanderern. "Er ist ein schlechtes Beispiel für unser Land und für diese Stadt", sagte die Schauspiellegende Robert de Niro. "Der gewählte Präsident hat unser Land als Müllhalde der Welt bezeichnet. Ach, echt? Diese Menschenmassen haben unser Land aufgebaut. Sie sind das Lebenselixier unserer wundervollen und vielfältigen Stadt New York." "Meine Mutter wanderte 1951 von Schottland in die USA aus", sagte Die Schauspielerin Julianne Moore. "Ich bin die erste Generation danach. Jeder, der kein amerikanischer Ureinwohner, hat eine Familie, die von woanders her stammt. Wir sind eine Einwanderernation und jede neue Generation von Einwanderern hat Diskriminierung erlebt. Wir stehen hier heute Abend an der Seite aller Einwanderer." Der US-Filmemacher Michael Moore forderte in einem ironischen Seitenhieb Mitgefühl für Trump. "Dieser Mann braucht Hilfe, es geht ihm nicht gut. Ich will ja nicht gemein sein, ich sage das mit Liebe in meinem Herzen. Man sollte nicht auf Leuten herumhacken, die psychisch instabil sind. Und diese Diagnose würde wohl jeder stellen, der weiß, was ein bösartiger Narzisst ist." Bei den Besuchern der Protestveranstaltung gab es gemischte Gefühle. "Ich will mich als Amerikaner gegen den Wahnsinn stellen, den wir gerade durchleben und der morgen mit der Amtseinführung von Donald Trump seinen Lauf nimmt." "Wir müssen ihm eine Chance geben. Die meisten Demonstranten hier machen eine Menge Lärme im Vorfeld. Ich möchte sehen, was er erreichen kann, aber ich möchte ihm auch klar machen, dass er Veränderungen nicht erreicht, indem er Leute schikaniert." Am Freitagmittag Ortszeit wird Trump in Washington vereidigt. Zahlreiche Proteste sind angekündigt.