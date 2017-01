Hollande und Kerry kritisieren Trump Der scheidende französische Präsident François Hollande - hier Bilder vom Nahost-Gipfel am Montag in Paris - hat Äußerungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump über die EU zurückgewiesen. Man sei bereit, die transatlantische Zusammenarbeit fortzusetzen, sagte Hollande am Montag in Paris. Europa setze dabei aber auf eigene Interessen und Werte. "Es braucht keine Ratschläge von außen, was es tun sollte." Der ebenfalls aus dem Amt scheidende US-Außenminister John Kerry, der auch in Paris teilnahm, hat wiederum die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel gegen Kritik von Trump verteidigt. Es sei unangebracht, dass sich Trump in die Politik anderer Staaten so direkt einschalte, sagte Kerry am Montag "CNN". Trump hatte Merkels Flüchtlingspolitik als "katastrophalen Fehler" bezeichnet.