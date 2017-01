Task Force soll Behördenverhalten im Fall Amri klären Mit einer eigenen Untersuchungseinheit will das Geheimdienst-Kontrollgremium des Bundestages dem möglichen Versagen von Behörden im Umgang mit dem späteren Berlin-Attentäter Anis Amri auf den Grund gehen. Es werde eine Task Force eingesetzt, kündigte der Ausschussvorsitzende Clemens Binninger von der CDU am Montag nach einer Sondersitzung in Berlin an. Offen ist, ob auch ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt werden soll: O-TON CLEMENS BINNINGER (CDU), VORSITZENDER DES PARLAMENTARISCHEN KONTROLLGREMIUMS ("Wir wissen jetzt, dass im Oktober die tunesischen Behörden aber gesagt haben, das ist Amri, und auch signalisiert haben, dass es Passersatzpapiere geben wird. Deshalb ist unsere Auffassung, hätte man Amri Ende Oktober in Abschiebehaft nehmen können. Das dies nicht passiert ist, ist eine tragische Fehlentscheidung gewesen." Der Linken-Abgeordnete Andre Hahn kritisierte, die Bundesbehörden hätten so gut wie nichts unternommen und keine eigenständigen Operationen gestartet. Wegen Dutzender Straftaten wäre es zudem möglich gewesen, eine Sammelklage zu erheben und Amri in Haft zu nehmen: "Ich frage mich auch, was man im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum denn tut. Da sitzen alle Institutionen, Behörden an einem Tisch, und wenn immer wieder Straftaten dort zur Sprache kommen, dann muss doch mal jemand auf die Idee kommen, jetzt irgendetwas zu tun, wenn schon nicht wegen Aufenthaltsrechtlichen oder terrorismusverdächtigen Dingen, doch wenigstens hier die Möglichkeit zu nutzen, so jemand aus dem Verkehr zu ziehen, mit ganz normalen justiziaren Mitteln. Das wäre erforderlich gewesen. Das ist unterblieben, ist offenbar nicht einmal ernsthaft erwogen worden. Dafür habe ich kein Verständnis." Wenn weiter offene Fragen blieben, könne ein Untersuchungsausschuss nicht ausgeschlossen werden. Ein Sprecher von Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU)sagte, der Minister würde einen Untersuchungsausschuss unterstützen. Zugleich betonte er, Amri sei "zu keinem Zeitpunkt" V-Mann des Bundeskriminalamts oder des Bundesamts für Verfassungsschutz gewesen, noch habe eine der beiden Institutionen versucht, ihn anzuwerben.