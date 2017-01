Mutmaßlicher Attentäter von Istanbul gefasst Gut zwei Wochen nach dem verheerenden Anschlag auf den Istanbuler Promi-Nachtclub "Reina" ist der mutmaßliche Attentäter Medienberichten zufolge gefasst worden. Der Mann sei im Istanbuler Stadtteil Esenyurt auf der europäischen Seite der Metropole festgenommen worden, berichteten die Zeitung "Hürriyet" und andere Medien am Dienstag. Laut "Hürriyet" hatte er sich zusammen mit seinem Sohn in einem Apartment versteckt. Dabei soll es sich der Zeitung "Habertürk" zufolge um die Wohnung eines befreundeten Kirgisen gehandelt haben. Einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge gab es auch Razzien gegen andere Zellen in Verbindung mit dem Angreifer. Insgesamt wurden demnach neben dem mutmaßlichen Täter vier weitere Menschen festgenommen, darunter drei Frauen und ein Mann aus Kirgisistan. Der Attentäter hatte in der Silvesternacht in dem Nachtclub um sich geschossen und dabei 39 Menschen getötet. Unter den Opfern sind auch viele Ausländer. Zu der Tat bekannte sich die Extremistenmiliz Islamischer Staat, die von Vergeltung für den türkischen Militäreinsatz in Syrien sprach. Der nun verhaftete Mann sei usbekischer Abstammung, berichtete "Habertürk". Die Behörden hatten zuletzt erklärt, es handle sich bei dem Attentäter wahrscheinlich um einen Uiguren. Diese mehrheitlich muslimische Volksgruppe lebt vor allem in Westchina.