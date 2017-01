Merkel fordert in Luxemburg Einigkeit der EU bei Brexitverhandlung Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Donnerstag in das Großherzogtum Luxemburg gereist. Zunächst wurde sie vom luxemburgischen Premierminister Xavier Bettel mit militärischen Ehren auf dem Place Clairefontaine empfangen. Anschließend traf die deutsche Regierungschefin Großherzog Henri von Luxemburg und Großherzogin Maria Teresa im Großherzoglichen Palais. Nach einem Gespräch mit dem luxemburgischen Premierminister äußerte sich Merkel auch zum anstehenden Brexit. Wegen der angedachten Steuersenkungen für Unternehmen in Großbritannien müssten sich die anderen 27 EU-Staaten nach Ansicht von Merkel über ein einheitliches Vorgehen bei Unternehmenssteuern verständigen. "Und in Sachen Brexit, über den wir auch gesprochen haben, ist für uns wichtig - und da sind wir uns ganz einig - dass wir uns nicht auseinanderdividieren lassen dürfen. Die 27 müssen gemeinsam auftreten in den Verhandlungen. Aber erst einmal warten wir auf die Frage, wie Großbritannien, oder auf die Antwort, wie Großbritannien denn den Austritt gestalten will." Die britische Regierung will bis Ende März den Austrittsantrag bei der EU einreichen. Auf Merkels Reiseplan stand nach Luxemburg auch ein Besuch in Belgien auf dem Programm.