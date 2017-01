Berliner Abgeordnete gedenken der Opfer des Weihnachtsmarkt-Anschlags Das Berliner Abgeordnetenhaus kam am Donnerstag zusammen um der Opfer des Anschlags auf einen Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche zu Gedenken. Parlamentspräsident Ralf Wieland von der SPD fand im Vorfeld der Schweigeminute die passenden Worte: "Wenn unsere Antwort auf den Terror ist, dass wir unser freiheitliches Leben nicht ändern werden, wenn wir wieder feiern, lachen, singen und lieben wollen, dann werden wir dies nur unbeschwert tun können, wenn die Erinnerung an die Opfer des 19. Dezember wach bleibt. Wir werden ihr Andenken in Ehren halten, wir werden sie nicht vergessen. Ich bitte Sie für eine Minute des Gedenkens von Ihren Sitzen zu erheben." Der Tunesier Anis Amri hatte nach Überzeugung der Ermittler am 19. Dezember einen gekaperten Lkw in den belebten Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gesteuert und zwölf Menschen getötet. Zahlreiche Personen wurden verletzt und befinden sich teils immer noch im Krankenhaus.