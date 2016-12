Agrarminister Schmidt plant staatliches Tierschutzlabel Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt will die Landwirtschaft wieder fest in der Mitte der Gesellschaft verankern. Das ist eines der zentralen Ziele, die der CSU-Politiker bei der Präsentation seines sogenannten Grünbuchs am Freitag in Berlin in den Mittelpunkt rückte. Das Grünbuch ist so etwas wie ein Fahrplan für die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelproduktion in Deutschland. So will Schmidt mit einem neuen Label für "Tierwohl" die Landwirte dazu bewegen, die Lebensbedingungen für Nutztiere zu verbessern: "Wir unterstützen jetzt den Ansatz Tierschutz vor Leistung bei der Weiterentwicklung der Tierzucht. Wir entwickeln eine nationale Nutztierstrategie und etablieren ein staatliches Tierwohl-Label." Weiteres Ziel sei es, die ernährungsbedingten Krankheiten bis 2030 deutlich zu reduzieren, sagte Schmidt. Um dieses Ziel zu erreichen, soll auch ein "Institut für Ernährungsberatung" gegründet werden. Schmidt fordert zudem die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Kita- und Schulessen. Eine weitere Forderung: Lebensmittel müssen so gekennzeichnet sein, dass der Verbraucher erkennt, was drin ist. "Ich habe mich bereits vor einigen Wochen - auch im Sinne der Veganer-Verbände - beim zuständigen EU-Kommissar für eine klare Kennzeichnung von veganen Produkten in Europa eingesetzt und bleibe auch dabei." Bisher ist noch nicht bekannt, welche Kriterien Tierhalter und Schlachter erfüllen müssen, um das geplante Tierwohl-Label zu bekommen. Einzelheiten will Schmidt voraussichtlich im Januar auf der Grünen Woche in Berlin präsentieren.