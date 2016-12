Fall Amri wirft Fragen auf: Was wir wissen – und was nicht

Eineinhalb Wochen nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin fehlen in dem Fall noch wichtige Erkenntnisse. Monatelang hielt der am 23. Dezember getötete mutmaßliche Attentäter, Anis Amri, deutsche Behörden zum Narren, benutzte Aliasnamen, stellte mehrere Asylanträge, lebte mal in...