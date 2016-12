Russland - Waffenstillstand für Syrien steht unmittelbar bevor Diese im Internet hochgeladenen Aufnahmen sollen Bombardierungen einer von Rebellen gehaltenen Gegend im Raum Damaskus zeigen, sie sollen von Donnerstag stammen, eine Schule sei getroffen worden. Nun soll es offenbar einen erneuten Anlauf für einen Waffenstillstand in Syrien geben. Dieser soll nach Angaben des russischen Präsidenten Wladimir Putin um Mitternacht in Kraft treten. Die Bedingungen für eine solche Vereinbarung seien gegeben, sagte Putin am Donnerstag. Zuvor hatte auch die türkische Regierung mitgeteilt, dass noch vor Jahresende die Waffen in Syrien schweigen sollen. Wenn alles gutgehe, könne der mit Russland vereinbarte Waffenstillstand noch in diesem Jahr umgesetzt werden, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Donnerstag in einem Fernsehinterview. Im Gegensatz zur Türkei unterstützt Russland in dem Bürgerkrieg die Regierung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Putin sagte, sowohl syrische Rebellengruppen als auch die Regierung in Damaskus hätten eine Reihe von Dokumenten unterzeichnet, darunter auch die Vereinbarung zum Waffenstillstand. Sein Land habe zugesagt, die Zahl der russischen Truppen in Syrien zu verringern.