Uruguays letzter Diktator Gregorio Álvarez mit 91 Jahren gestorben

Der letzte Diktator Uruguays, General Gregorio Álvarez, ist im Alter von 91 Jahren an Herzversagen gestorben. Das berichtete die Zeitung „El Observador“ am Mittwoch unter Berufung auf das Militärhospital in Montevideo, in dem Álvarez behandelt worden war. Er stand von 1981 bis 1985 an der Spitze...