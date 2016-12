Japans Ministerpräsident besucht US-Gedenkstätte in Pearl Harbor Shinzo Abe hat als erster japanischer Ministerpräsident die US-Gedenkstätte für den Angriff auf Pearl Harbor im Zweiten Weltkrieg besucht. Die Schrecken des Krieges dürften sich niemals wiederholen, sagte Abe am Dienstag an der Seite von US-Präsident Barack Obama. Mit Hinblick auf diejenigen, die in Pearl Harbour ihr Leben verloren haben, drückte Abe sein Mitgefühl aus. Wie erwartet bat er nicht um Entschuldigung für den Überraschungsangriff des japanischen Militärs auf die US-Pazifikflotte am 7. Dezember 1941. Beide Männer hatten im Vorfeld die Bedeutung der Versöhnung hervorgehoben. Zwar haben bereits frühere japanische Ministerpräsidenten Pearl Harbor besucht. Abe ist jedoch der erste Premier, der dabei die Gedenkstätte am zerstörten Schlachtschiff "USS Arizona" einbezog. Obama hatte seinerseits im Mai als erster amtierender US-Präsident die japanische Stadt Hiroshima besucht, die bei der Explosion einer US-Atombombe im August 1945 zerstört wurde. Auch er hatte keine Entschuldigung für den Einsatz von insgesamt zwei Kernwaffen gegen Japan ausgesprochen.