Was die Silvesternacht mit der Willkommenskultur gemacht hat

Plötzlich zieht die Nacht, die einfach nicht vergehen will, alle wieder in ihren Bann. Mit ihrer Panik, mit ihrer Verzweiflung und Ohnmacht. Der Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags zur Aufklärung der massenhaften Kölner Silvesterübergriffe tagt am 24. Oktober bereits fast zehn Monate, hat mehr...