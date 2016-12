Erster Prozess gegen mutmaßliche Putsch-Helfer in Türkei Banges Warten für die Angehörigen. Am Dienstag begann vor einem Gericht in Silivri, westlich von Istanbul der erste Prozess gegen mutmaßliche Unterstützer des gescheiterten Putsches. Angeklagt sind 29 Polizisten wegen Befehlsverweigerung. Sie sollen in der Nacht des 15. Juli die Befehle, den Präsidenten-Palast zu verteidigen, ignoriert haben. Die Staatsanwälte fordern für 21 der ehemaligen Beamten lebenslange Haftstrafen, für die übrigen acht Freiheitsstrafen zwischen siebeneinhalb und 15 Jahren. Anwalt Orhan Cagri Bekar. "Jeder, der in den Putschversuch verwickelt sein soll, muss einen fairen Prozess erhalten. Diejenigen, die für schuldig befunden werden, müssen mit der härtesten Strafe rechnen, da dies Landesverrat bedeutet. " Militärangehörige wollten im vergangenen Juli Präsident Recep Tayyip Erdogan stürzen. Bei dem gescheiterten Putsch wurden rund 240 Menschen getötet. Rund 100.000 Menschen wurden wegen des Verdachts der Beteiligung an dem Putsch entlassen oder suspendiert. Rund 40.000 Menschen wurden festgenommen.