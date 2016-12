Papst beklagt Terror und Krieg

Rom Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsbotschaft der kriegsleidenden Bevölkerung in Syrien und der Opfer von Terroranschlägen wie zuletzt in Berlin gedacht. "Grausame Terrorakte" hätten im Herzen vieler Länder und Städte Angst und Tod gesät, sagte Franziskus in seiner Ansprache von der Loggia des Petersdoms in Rom. "Friede den Männern und Frauen im gemarterten Syrien, wo allzu viel Blut vergossen wurde", forderte der Papst. Er erteilte den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" - der Stadt und dem Erdkreis.

