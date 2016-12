Weihnachtsfeierlichkeiten in Bethlehem Strenge Sicherheitsvorkehrungen vor dem Fest. Palästinensische Einsatzkräfte sollen die Feierlichkeiten in Bethlehem schützen. Zu Weihnachten werden in der Geburtsstadt Christi wieder zehntausende Pilger erwartet. Die Menschen kämen von überall her nach Bethlehem, ins Westjordanland, sagt die palästinensische Tourismusministerin Rula Ma'ayah "Die Touristen kommen aus aller Welt und deswegen richten sich die Augen der Welt auch auf uns. Wir hoffen, dass, wenn wir nächstes Jahr Weihnachten feiern, die Besetzung beendet sein wird, denn Palästina, Bethlehem, wir sind das Land des Friedens, die Stadt des Friedens, aber wir selbst suchen den Frieden seit Jahrzehnten." Am Tag vor Heilig Abend war es bei Protesten gegen die israelische Besetzung des Westjordanlands durch Israel zu Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Demonstranten gekommen. Einige der Protestierenden waren in Anlehnung an die Feierlichkeiten in Bethlehem als Weihnachtsmänner verkleidet. Israelische Soldaten gingen mit Tränengas gegen die Demonstranten vor. Berichte über Verletzte gab es nicht. Mit einer Botschaft des Friedens mchte sich am Samstag der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Pierbattista Pizzaballa, auf nach Bethlehem. Der Vertreter von Papst Franziskus im Heiligen Land rief die Menschen zu Frieden, Versöhnung und Zusammenhalt auf. Um Mitternacht wird der Patriarch in Bethlehem die traditionelle Messe in der Geburtskirche feiern.