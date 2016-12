Zivilisten kehren nach Ost-Aleppo zurück Rückkehr in eine Trümmerlandschaft. Nach dem Abzug der Rebellen aus Ost-Aleppo haben diese Zivilisten am Freitag die vom Krieg verwüstete syrische Stadt wieder betreten. "Wir waren seit fünf Jahren nicht mehr hier, sagt dieser Mann. Unsere Freude ist sehr groß. Nach der Befreiung durch die syrische Armee sind wir hier hergekommen, um unsere Häuser zu sehen." "Gottseidank, die Freude ist groß", sagt ein anderer Am Donnerstag hatte die oppositionsnahe Beobachtungsstelle für Menschenrechte gemeldet, die letzten Aufständischen hätten Ost-Aleppo verlassen. Für Präsident Baschar al-Assad ist es ein großer Sieg im syrischen Bürgerkrieg. Hunderte Unterstützer Assads zogen am Freitag jubelnd durch Aleppo. Von einem Frieden ist Syrien allerdings immer noch weit entfernt. Weite Teile des Landes sind in der Hand von unterschiedlichen Rebellengruppen, die sich teilweise auch gegenseitig bekämpfen. In dem jahrelangen Bürgerkrieg sind Hunderttausende Menschen ums Leben gekommen. Assad und dessen Verbündeten Russland und Iran wurden dabei immer wieder Gräueltaten zur Last gelegt