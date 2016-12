Moskau: Funkstille zwischen Russland und den USA Egal ob Syrien oder die Ukraine - die Positionen der USA und Russland liegen auf vielen Gebieten weit auseinander. Viel Gesprächsbedarf, sollte man meinen. Trotzdem herrscht derzeit offenbar Funkstille zwischen den Supermächten, sagt Kreml-Sprecher Dimitri Peskow. Der Dialog mit den USA liege fast vollständig auf Eis. Man kommuniziere nur noch minimal, sagte der. Das US-amerikanische Außenministerium widersprach der Darstellung. Es gebe keinen Abbruch des Dialogs, sagte ein Sprecher. Doch besonders die Beziehungen zwischen US-Präsident Barack Obama und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin gelten als belastet - spätestens seit Obama Putin vorwarf, den US-Wahlkampf mit Cyberangriffen beeinflusst zu haben. In einem Monat übernimmt Donald Trump das höchste Amt. Der hatte im Wahlkampf immer wieder eine russlandfreundliche Haltung signalisiert. Daraus jedoch zu schließen, dass Trump für gute Beziehungen zu Putin stehe, sei absurd, sagte Kremlsprecher Peskow. Man rechne damit, dass auch die zukünftige US-Regierung an einer Erweiterung der NATO festhalte. In diesem Fall werde man Gegenmaßnahmen ergreifen, sagte er.