De Maiziere - Verdächtiger zur Fahndung ausgeschrieben HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD IHNEN OHNE SPRECHERTEXT GESENDET O-TON BUNDESINNENMINISTER THOMAS DE MAIZIERE (CDU): "Es gibt einen neuen Verdächtigen. Nach dem Verdächtigen wird gefahndet. Ich weise darauf hin, und das haben alle anderen auch gemacht: es ist ein Verdächtiger, nicht zwingend der Täter. Es wird weiter in alle Richtungen ermittelt, es werden alle Spuren verfolgt und dieser Verdächtige ist seit Mitternacht zu einer Fahndung ausgeschrieben und das in Deutschland und im Schengen-System, das heißt also auch in Europa." - SCHNITT - O-TON BURKHARD LISCHKA (SPD), MITGLIED DES INNENAUSSCHUSSES "Der Generalsbundesanwalt hat zurecht davon gesprochen, dass dieser Tunesier zunächst einmal eine heiße Spur ist, dass man seine Geldbörse dort im Führerhaus des LKW gefunden hat, dass aber damit noch nicht feststeht, ob er tatsächlich auch der Täter dieses schrecklichen Attentats gewesen ist. Insofern möchte ich auch nicht darüber spekulieren, welche Folgerungen es möglicherweise mit sich bringt, wenn dieser Tunesier ein Attentäter sein sollte. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, wenn dies sein sollte, gerade aufgrund des Umstandes, dass er eine Person ist, die seit Anfang des Jahres unseren Sicherheitsbehörden als Gefährder bekannt gewesen ist, dass wir sicherlich im politischen Rahmen vordringlich dann darüber zu diskutieren haben, was den weiteren Umgang mit bekannten Gefährdern in Deutschland angeht."