Die Todesopfer von Berlin – Angehörige warten auf Gewissheit

Foto: Britta Pedersen / dpa

Beileidsbekundungen zwischen Blumen und Kerzen unweit der Stelle des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin: Manche Angehörige konnten am Mittwoch noch nicht trauern – es waren noch nicht alle Opfer identifiziert. Foto: Britta Pedersen / dpa