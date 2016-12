Anschlag in Berlin – Europaweite Fahndung nach Tunesier

Nach dem Anschlag in Berlin fahndet die Polizei nach einem Verdächtigen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) teilte mit, dass der Tunesier im Zusammenhang mit dem Anschlag in Berlin in ganz Europa zur Fahndung ausgeschrieben ist. Er betonte: „Es ist ein Verdächtiger, nicht zwingend der Täter.“ Sein Name wird mit Anis A. angegeben.

Im Fußraum des Führerhauses des Lkw, der am Montagabend in einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast war, war ein Duldungsausweis des Mannes gefunden worden. Das Dokument lag offenbar unter dem Fahrersitz.

Asylantrag im Juni abgelehnt

„Eine Tatbeteiligung des Mannes ist überhaupt nicht geklärt“, erklärte NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD). Der Mann habe sich seit Februar 2016 in Berlin aufgehalten, „zuletzt auch kurz in NRW“, so Jäger weiter. Laut „Süddeutscher Zeitung“ soll er sich zeitweise auch in Dortmund aufgehalten haben. Sein Asylantrag sei im Juni 2016 angelehnt worden.

Das Landeskriminalamt in Düsseldorf habe ein Verfahren wegen des Verdachts der Vorbereitung einer staatsgefährdenden Tat gegen den Tunesier eingeleitet. Zur Abschiebung kam es jedoch laut Jäger nicht, weil die tunesischen Behörden bestritten, dass der Mann tunesischer Staatsbürger sei. Er selbst habe keinen Ausweis gehabt. Die Papiere, die dies dann aber doch bestätigten, seien an diesem Mittwoch in Düsseldorf eingetroffen.

Nach Informationen der „Neuen Rhein Zeitung“ suchte der Staatsschutz bereits am Mittwochmorgen im Asylbewerberheim an der Tackenweide in Emmerich nach dem Mann, fand ihn aber nicht vor. Sicherheitskreise gingen am Mittwoch von „unmittelbar bevorstehenden Maßnahmen“ der Behörden in dem Bundesland aus, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

Verdächtiger nutzte mehrere Personalien

Nach Informationen der „Allgemeinen Zeitung“ und von „Spiegel Online“ nutzte der Verdächtige mehrere Personalien. Demnach ist er zwischen 21 und 23 Jahre alt.

Fragen zum Tathergang weiter offen

Die Berliner Polizei hat nach eigenen Angaben mehr als 500 Hinweise zu dem Anschlag erhalten und fahndete nach einem möglicherweise bewaffneten Täter. Einen zunächst festgenommenen Verdächtigen hatten die Ermittler am Dienstag wieder freigelassen, nachdem sich gegen ihn kein dringender Tatverdacht ergeben hatte.

Zum Tathergang gibt es nach wie vor viele offene Fragen. Der polnische Lkw-Fahrer, der auf dem Beifahrersitz saß, hat nach Informationen der „Bild“-Zeitung bis zum Attentat noch gelebt. Das habe die Obduktion ergeben, berichtete die Zeitung in der Nacht online. Ein Ermittler habe von einem Kampf gesprochen. Nach dem Anschlag wurde der Pole tot im Lkw gefunden. Nach dpa-Informationen wurde er mit einer kleinkalibrigen Waffe erschossen, von der bislang jede Spur fehlt.

Unklar war zudem, ob die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hinter dem Anschlag steht. Sie hatte den Angriff für sich reklamiert. Der IS hatte sich in der Vergangenheit immer wieder über sein Sprachrohr Amak zu Anschlägen in unterschiedlichen Ländern bekannt.

Bekennerschreiben ohne Täterwissen

Die Meldung zu Berlin wurde über die üblichen Kanäle der Terrormiliz verbreitet, auch ihre Form entspricht früheren Bekenntnissen. Allerdings erfolgte die Erklärung erstmals, bevor der Täter gefasst oder getötet wurde. Täterwissen gab der IS – wie auch schon in früheren Fällen – in seinem Bekenntnis nicht bekannt. (dpa)