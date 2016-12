Dutzende Tote bei Protesten in der Demokratischen Republik Kongo In der Demokratischen Republik Kongo sind am Dienstag mindestens 26 Demonstranten von der Polizei erschossen worden. Das teilte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch mit. Landesweit hatten am Dienstag viele Menschen gegen Präsident Joseph Kabila demonstriert und seinen Rücktritt verlangt. Kabilas offizielle Amtszeit ging eigentlich am Dienstag zu Ende, ohne dass die Regierung Neuwahlen organisiert hat. Die Opposition hatte deshalb zu friedlichem Widerstand aufgerufen. Die Regierung hatte Demonstrationen aber verboten und an zentralen Punkten Sicherheitskräfte postiert. Trotzdem kam es zu Krawallen und Unruhen. Die Vereinten Nationen teilten mit, dass dutzende Regierungsgegner verhaftet worden seien.