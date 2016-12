Behörden konnten Anschlag trotz Hinweisen nicht verhindern

Viel kann Angela Merkel (CDU) nicht ausrichten. Gefühl zeigen, das kann sie aber. Mitgefühl mit den Opfern des Anschlags von Berlin. Am Morgen gibt sie eine einfühlsame Erklärung ab, am Nachmittag besucht sie dann den Breitscheidplatz. Am Tatort legt die Kanzlerin weiße Rosen nieder und trägt sich...