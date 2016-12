Gauck: Hass der Täter wird uns nicht zu Hass verführen

Berlin Bundespräsident Joachim Gauck hat nach dem Anschlag in Berlin den Zusammenhalt der freiheitlichen Gesellschaft beschworen. "Der Hass der Täter wird uns nicht zu Hass verführen. Er wird unser Miteinander nicht spalten", sagte Gauck in Berlin. "Unser Zusammenhalt wird nicht schwächer. Er wird stärker, wenn wir angegriffen werden." Angesichts dieser erschütternden Tat machten sich die Menschen in Deutschland bewusst: "Wir leben in einer starken Gemeinschaft, in der das Recht zählt und die Menschlichkeit."

