De Maizière: Haben keinen Zweifel, dass es sich um Anschlag gehandelt hat Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Bundesinnenminister Thomas de Maiziére (CDU) "Wir haben in der Zwischenzeit keinen Zweifel mehr, dass es sich bei dem schrecklichen Ereignis gestern Abend um einen Anschlag gehandelt hat. Der Lastwagen wurde bewusst in die Menschen gesteuert, die einen friedlichen und fröhlichen Abend auf einem Weihnachtsmarkt verbringen wollten. Eine Person wurde als möglicher Tatbeteiligter im Anschluss von der Polizei festgenommen. Er streitet die Tat ab. Die Ermittlungen werden offen weitergeführt. Die Person, die gestern festgenommen worden ist, stammt wohl aus Pakistan. Diese Person ist am 31. Dezember, also Silvester 2015 auf 16 eingereist, registriert worden, dann etwa im Februar in Berlin aufgetaucht. Es hat dann mehrere Versuche gegeben, zu einer Anhörung zu kommen. Die sind nicht zustande gekommen, weil der Betroffene einmal selbst nicht erschienen ist. Zum zweiten, weil er vorgegeben hat, eine Sprache zu sprechen, Belutschi, für die kein Dolmetscher da war. Das Asylverfahren ist nicht abschließend entschieden. Diese Person ist in unseren entsprechenden Dateien, die Terrorbezug haben, nicht vertreten."