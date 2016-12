Kanzlerin Merkel: "Müssen von Terroranschlag ausgehen"

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel geht davon aus, dass die Todesfahrt eines Lkw auf den Weihnachtmarkt in Berlin ein Terroranschlag war. "Wir müssen nach jetzigen Stand von einem terroristischen Anschlag ausgehen", sagte Merkel. Sie denke in diesen Stunden zu allererst an die Toten und Verletzten. Ein ganzes Land sei in Trauer vereint. Der festgenommene Verdächtige reiste wohl im Februar als Flüchtling über die Balkanroute nach Deutschland ein. Er soll den Lkw in den Weihnachtsmarkt gesteuert haben. Mindestens 12 Menschen starben, 49 wurden teils schwer verletzt.

