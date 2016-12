Bundeswehr bietet Grundausbildung gegen den Terror

An der Wand hinter seinem Schreibtisch hat Oberst Jörg Dronia eine Landkarte aufgestellt. Sie zeigt Zentralafrika, den arabischen Raum, am Rand noch den Irak und Jordanien. Jeden Tag, wenn der Offizier sein Büro im Verteidigungsministerium in der Stauffenbergstraße betritt, erinnert die Karte...