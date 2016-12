De Maizière in Kontakt mit Sicherheitsverantwortlichen

Berlin Nach dem möglichen Anschlag in Berlin mit mindestens neun Toten steht Bundesinnenminister Thomas de Maizière in Kontakt mit den Sicherheitsbehörden in der Hauptstadt. "Ich wurde unmittelbar nach dem schrecklichen Vorfall auf dem Berliner Weihnachtsmarkt unterrichtet", teilte er mit. "Meine Gedanken sind jetzt bei den Angehörigen der Opfer und den Verletzen des schrecklichen Vorfalls. Er habe jede Unterstützung durch die Bundespolizei angeboten." Ein Lastwagen war am Abend durch einen Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gefahren, mindestens neun Menschen wurden getötet.

