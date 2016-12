Lkw rast in Berliner Weihnachtsmarkt: Was wir wissen

Ein Lastwagen ist am Montagabend auf einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast. Dabei sind zwölf Menschen getötet und mindestens 48 verletzt worden, darunter mehrere schwer. Die Hintergründe sind noch unklar. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Was ist passiert?Ein Lkw ist gegen 20 Uhr in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche im Westen Berlins gerast. Lange berichteten Polizei und Feuerwehr von neun Toten...