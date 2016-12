Amri nach Anschlag angeblich in Berlin gesichtet

In Berlin ist am Montagabend ein Lkw in einen Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gefahren. Dabei hat es zwölf Tote gegeben, rund 50 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Polizei fahndet europaweit nach Anis Amri, der verdächtigt wird, den Sattelschlepper gefahren zu haben. Wir berichten über die Ereignisse im News-Blog.

(dpa/les/ba)