Gabriel fordert von Schäuble Vorstoß zur Kindergeld-Kürzung SPD-Chef Sigmar Gabriel hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble von der CDU aufgefordert, einen Vorschlag zur Kürzung des Kindergeldes bestimmter in Deutschland lebender Bürger anderer EU-Staaten vorzulegen. Gabriels Wirtschaftsministerium teilt demnach nicht Schäubles Auffassung, dass ein entsprechender Vorstoß mit dem Recht der Europäischen Union unvereinbar wäre. Gabriel hatte am Wochenende für die Fälle eine Kürzung des Kindergeldes gefordert, wenn Kinder von EU-Ausländern nicht in Deutschland leben. Dann, so Gabriel, sollte auch das Kindergeld auf dem Niveau des Heimatlandes ausgezahlt werden. Sein Vorstoß richte sich gegen Schlepper und nicht gegen die Ausländer, sagte Gabriel: "Was wir unterbinden müssen, sind menschenunwürdige Geschäfte von Schleppern, die die Einwanderung nicht in Arbeit, sondern in Sozialsysteme organisieren, und übrigens am Ende nicht die Eltern oder die Eingewanderten aus der EU in die Sozialsysteme davon profitieren, sondern diese Menschenhändler." Gabriel warnte zudem vor einem Wettlauf um möglichst geringe Steuern in Deutschland und Europa. Alle Parteien seien aufgerufen, "Maß und Mitte zu halten", sagte Gabriel. "Die gute Haushaltslage hat ja einen extrem schwindsüchtigen Grund, nämlich sehr niedrige Zinsen. Jährlich sparen wir derzeit 20 Milliarden Euro. Das kann sich schnell ändern. Deshalb wäre es fahrlässig, in dieser und noch weit größerem Umfang Steuererleichterungen zu versprechen, wie das unser Koalitionspartner derzeit tut. Inzwischen summieren sich die Forderungen nach Steuersenkungen bei der Union auf fast 40 Milliarden Euro." Auch in Europa sei eine "ernsthafte Debatte" über die Steuerpolitik nötig, sagte Gabriel Es könne nicht sein, dass Deutschlands Nettozahlerposition in der EU groß sei, weil andere Länder etwa in Osteuropa nicht in der Lage seien, das eigene Steueraufkommen auszuschöpfen.