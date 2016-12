300 000 neue Teilnehmer an Integrationskursen des Bundes

Nürnberg Im Vergleich zu 2015 haben in diesem Jahr fast doppelt so viele Flüchtlinge und Zuwanderer an einem Integrationskurs des Bundes teilgenommen. Mehr als 300 000 Menschen hätten einen solchen Kurs bislang begonnen, teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit. Bis zu 330 000 neue Teilnehmer könnten es bis Ende des Jahres werden. Im vergangenen Jahr waren es noch etwa 180 000. Inzwischen seien zwei Drittel der Kursteilnehmer Asylbewerber oder anerkannte Flüchtlinge. 2015 waren es noch knapp ein Viertel. Die restlichen Teilnehmer sind Zuwanderer aus anderen EU-Ländern.