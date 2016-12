Evakuierung Ost-Aleppos und syrischer Dörfer kommt voran Es dürfte die Medien-Geschichte dieses Tages im Syrienkonflikt sein: Das sieben Jahre alte Mädchen Bana Alabed, das in den vergangenen Wochen per Twitter immer wieder selbst aus dem umkämpften Ost-Aleppo berichtet haben soll, ist nun laut diesen Bildern der türkischen Organisation IHH aus Ost-Aleppo in Sicherheit gebracht worden. Immer mehr Menschen können das zerstörte Ost-Aleppo verlassen. Im Gegenzug wurden am Montag auch von Rebellen belagerte Dörfer in Syrien evakuiert. Aus den von Rebellen belagerten schiitischen Dörfern al-Fua und Kefraja in der Provinz Idlib seien Menschen mit zehn Bussen nach Aleppo gebracht worden, sagt auch ein Unterhändler der Familien in jenen beiden Orten, Luay Haj Hussein: O-Ton: "Diese Vereinbarung ist eine humanitäre, denn die Menschen, die in Sicherheit gebracht werden sollen, brauchen diese Hilfe. Unter ihnen sind Verletzte oder Kranke, aber auch ältere Menschen aus den beiden Orten. Die erste Runde umfasste wie gesagt 10 Busse, von denen vier schon angekommen sind. Wir warten jetzt auf die übrigen sechs, die unterwegs sein müssten" Andererseits hätten zahlreiche Busse mit Tausenden Zivilisten die Enklave der Aufständischen in Ost-Aleppo verlassen und brächten die Menschen in den von der Regierung kontrollierten Westteil der Großstadt. Das berichteten ein UN-Vertreter und die oppositionelle Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag übereinstimmend. In New York wurde noch am Montag mit einem Beschluss des UN-Sicherheitsrats zur Entsendung von Beobachtern nach Syrien gerechnet. Russland, der wichtigste Verbündete des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, hatte nach stundenlangen Beratungen signalisiert, der Überwachung der Evakuierungen durch UN-Beobachter zuzustimmen.