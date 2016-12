Mehrere Tote bei Einsatz von Spezialkräften in Tschetschenien Diese Bilder, die vom Pressestab des tschetschenischen Präsidenten Kadyrow veröffentlich wurden, sollen den Einsatz von russischen Spezialkräften gegen bewaffnete Extremisten in Tschetschenien zeigen. Dabei ist Kadyrow beim Geben von Befehlen zu sehen. Mehrere Extremisten seien bei der Aktion erschossen worden, hieß. Die Männer sollen nach Angaben von russischen Medien zuvor eine Polizeiwache in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny angegriffen haben. Sie wurden mit der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Verbindung gebracht. Eine unabhängige Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Der russlandtreue Kadyrow regiert Tschetschenien im Unruhegebiet im Nordkaukasus seit Jahren mit harter Hand. Seine Kritiker werfen ihm vor, Gegner in- und außerhalb Tschetscheniens brutal zu verfolgen. Im islamisch geprägten Nordkaukasus kommt es immer wieder zu Gefechten von unterschiedlichen Gruppen mit den Sicherheitskräften. In Tschetschenien sollen sich viele russische Staatsbürger dem IS angeschlossen haben.