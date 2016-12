Sicherheitsrat stimmt für Beobachter-Mission in Aleppo

Der UN-Sicherheitsrat hat per Resolution die Entsendung von Beobachtern in die syrische Stadt Aleppo gefordert. Alle 15 Mitgliedsstaaten stimmten am Montag in New York einem entsprechenden Kompromissentwurf zu. Darin wird der UN-Generalsekretär aufgefordert, eine Beobachtung der Evakuierungen im...