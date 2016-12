Evakuierung von Ost-Aleppo läuft wieder an In Syrien kommt die Evakuierung von Zivilisten und Kämpfern aus Ost-Aleppo wieder in Gang. Busse und Krankenwagen verließen derzeit die Stadt, teilte ein UN-Vertreter am Sonntagabend mit. Die ersten Menschen hätten die Stadt gegen elf Uhr abends Ortszeit verlassen verlassen. Hier Bilder aus dem Gebiet von Al-Rashideen im Gouvernement Aleppo. Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von einer Fortsetzung der Evakuierung. Die syrische Armee habe fünf Bussen und zwei Krankenwagen erlaubt, abzufahren, teilte die oppositionsnahe Organisation mit. Der Konvoi sei vorher für Stunden aufgehalten worden. Die Vereinten Nationen schätzen, dass sich derzeit noch etwa 30.000 Menschen im Osten Aleppos aufhalten. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen will nun erst am Montag über einen Resolutionsentwurf zur Entsendung von Beobachtern nach Ost-Aleppo abstimmen. Die Zustimmung werde voraussichtlich einstimmig erfolgen, sagte die US-Botschafterin bei der UN, Samantha Power, am Sonntag nach stundenlangen Verhandlungen.