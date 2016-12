Empörung über Weihnachts-Zwist an deutsch-türkischer Schule

Berlin Der Streit am deutsch-türkischen Elite-Gymnasium Istanbul Lisesi über den Umgang mit dem christlichen Weihnachtsfest empört deutsche Politiker. Das Verbot des Weihnachtsfests an der Deutschen Schule in Istanbul durch türkische Behörden sei ein Schlag gegen die Lehr- und Religionsfreiheit, sagte die Chefin der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Gerda Hasselfeldt, der "Passauer Neuen Presse". CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach verlangte eine scharfe Reaktion der Bundesregierung.