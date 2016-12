Proteste in Polen Nach der Blockade des polnischen Parlaments in Warschau hat Ministerpräsidentin Szydlo die Demonstrationen gegen die Regierung als "skandalös" kritisiert. Sie warf den Oppositionsparteien vor, den Interessen des Landes zu schaden. Sie seien frustriert und hilflos, weil sie nicht mehr an der Macht seien und schlügen jetzt Lärm, sagte Szydlo am Samstag im Fernsehen. Am frühen Morgen hatte die Polizei gewaltsam die besetzten Ausgänge des Parlaments geräumt. Der Chef der regierenden rechtskonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) sowie Ministerpräsidentin Szydlo konnten daraufhin in Autos das Gebäude im Zentrum Warschaus verlassen. Hunderte Demonstranten hatten am späten Freitagabend die Ausgänge des Parlaments blockiert. Sie protestierten gegen die konservative Regierung und ihre Pläne, die Arbeit der Medien im Parlament zu beschränken. Zudem warfen sie dem Abgeordnetenhaus vor, den Haushalt für das kommende Jahr nicht rechtmäßig verabschiedet zu haben. Eine Sitzstreik von Oppositionspolitikern im Plenum dauerte noch an. Auch ihr Protest richtet sich gegen die Regierungspolitik.