UN-Sicherheitsrat diskutiert über Beobachter für Aleppo

Der UN-Sicherheitsrat will noch am (heutigen) Sonntag über eine mögliche Entsendung von Beobachtern in die syrische Stadt Aleppo diskutieren. Der Rat werde sich um 17.00 Uhr MEZ zu einer Sondersitzung treffen, teilten mehrere UN-Vertretungen per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Ob die von...