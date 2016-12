Obama: Russland sehr sicher verantwortlich für Cyberangriffe US-Präsident Barack Obama hat am Freitag in Washington zum letzten Mal eine Pressekonferenz zum Jahresende gegeben. Dabei ging es vor allem um Russland und Wladimir Putin. Obama hat Russland für Cyberangriffe auf Mitglieder der Demokratischen Partei im Vorfeld der Präsidentenwahl verantwortlich gemacht. Nach Einsicht der Geheimdienstunterlagen sei er sich sehr sicher, dass dies auf Geheiß hochrangiger russischer Behördenvertreter geschehen sei, sagte Obama. Während des G20-Gipfels in China im September habe er dann den russischen Präsidenten Wladimir Putin von Angesicht zu Angesicht aufgefordert, gefälligst damit aufzuhören, in den US-Wahlkampf hineinzupfuschen. Anderenfalls werde das Konsequenzen haben. Anschließend habe es keine Hinweise mehr auf eine russische Einmischung gegeben. Russland hat Vorwürfe zurückgewiesen, vor der heißen Phase der Präsidentschafts- und Kongresswahlen amerikanische Politiker und Institutionen gehackt zu haben. Am Abend verabschiedeten sich die Obamas dann in den Familienurlaub nach Hawaii. Barack Obamas Zeit als US-Präsident endet am 20. Januar.