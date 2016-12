Zwölfjähriger in Ludwigshafen war bei Anschlagsversuch aúf Weihnachtsmarkt schon im Visier der Ermittler

Er ließ nicht locker. Zweimal hat ein zwölfjähriger Junge versucht, in Ludwigshafen einen Bombenanschlag zu verüben, erstmals am 26. November auf dem Weihnachtsmarkt und zuletzt am 5. Dezember nahe dem Rathausplatz. Dass die Polizei alarmiert wurde, war bekannt und damals unübersehbar. Beim letzten...