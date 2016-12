Syriens Regierung stoppt Evakuierung Aleppos

Aleppo Syriens Regierung hat die Evakuierung der Rebellengebiete in Ost-Aleppo wieder gestoppt. Das Regime in Damaskus und die Opposition gaben sich dafür gegenseitig die Schuld. Russland als enger Verbündeter Syriens erklärte den Transport von Kämpfern und deren Familien aus Ost-Aleppo für beendet. Die syrische Armee habe zudem ihren Einsatz zur Rückeroberung der Rebellengebiete abgeschlossen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Aktivisten erklärten, Zehntausende Zivilisten warteten dort noch darauf, aus der Stadt gebracht zu werden.

