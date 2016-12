Putin besucht Japan Dutzende Menschen haben in der japanischen Hauptstadt Tokio erneut für die Rückgabe der von Russland kontrollierten Inselgruppe Kurilen demonstriert. Die Inseln liegen nördlich von Japan, im zweiten Weltkrieg wurden sie von der Sowjetunion annektiert, 17.000 japanische Bewohner mussten damals von den Inseln fliehen. Bis heute gibt es deshalb offiziell kein Friedensabkommen zwischen Japan und Russland. Nun könnte wieder Bewegung in die Frage kommen. Denn am Freitag reiste der russische Präsident Wladimir Putin nach Tokio. Beim mehrtägigen Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe einigten sich beide Seiten, auf wirtschaftlicher Ebene enger zu kooperieren. Russland stellte außerdem in Aussicht, die Visaregelungen zu erleichtern, damit die früheren japanischen Bewohner die Inseln einfacher besuchen können.