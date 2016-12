Viele minderjährige Flüchtlinge sind im Heim untergekommen

Wiesbaden Viele minderjährige Flüchtlinge, die 2015 ohne Erwachsene nach Deutschland gekommen sind, leben in einem Heim oder einer betreuten Wohnung. Die Zahl aller jungen Menschen, die in einer solchen Einrichtung der Erziehungshilfe unterkamen, stieg im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent auf rund 49 500. Als einen wesentlichen Grund nannte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden unbegleitet eingereiste minderjährige Flüchtlinge. So war die Zunahme in der Altersgruppe der männlichen 16- und 17-Jährigen besonders stark.

