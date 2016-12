Obama kündigt Reaktion auf russischen Hackerangriff an Der US-amerikanischen Geheimdienst CIA hat Hinweise darauf, dass der russische Präsident Wladimir Putin persönlich in die Hacker-Angriffe während des Präsidentschaftswahlkampfes in den USA involviert war. Das berichtete der Fernsehsender NBC am Donnerstag. Demnach soll Putin persönlich angewiesen haben, wie die Informationen verwendet werden sollen, die russische Hacker von Servern der US-Demokraten stahlen. Ziel sei gewesen, den Sieg von Hillary Clinton zu verhindern - eine Rechnung, die offenbar aufging. Der russische Außenminister Sergei Lawrow bezeichnete die Vorwürfe als lächerlich, ebenso wie der Sieger der Wahl Donald Trump. Die Demokraten seien nur verärgert, weil sie die Wahl verloren hätten, so Trump. US-Präsident Barack Obama hingegen kündigte eine umfassende Untersuchung an, die noch vor Ende seiner Amtszeit veröffentlicht werden soll. In einem Radio-Interview sagte Obama außerdem, es werde eine angemessene Reaktion auf den Angriff geben. Wann, wie und wo ließ er offen.