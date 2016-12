Bundeskanzlerin Angela Merkel wirft Russland und Iran Verbrechen in Aleppo vor

Kanzlerin Angela Merkel hat Russland und dem Iran vorgeworfen, für Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung in der syrischen Stadt Aleppo verantwortlich zu sein. Diese Verbrechen müssten geahndet werden, sagte Merkel nach dem EU-Gipfel am Donnerstagabend in Brüssel. Der Bericht des Bürgermeisters von...