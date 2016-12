Bundestag beschließt Gesetz zu Atom-Altlasten Der Bundestag hat am Donnerstag ein Gesetz beschlossen, mit dem sich die Energieversorger für knapp 23,6 Milliarden Euro von Kosten und Risiken der Atommüll-Lagerung freikaufen können. Das Geld soll bis zum 1. Juli 2017 in einen staatlichen Fonds fließen. Ratenzahlung ist möglich. Stilllegung und Abriss der Reaktoren sowie die Müll-Verpackung bleiben dagegen in der Verantwortung der Konzerne. Für die Energie Konzerne E.ON, RWE, EnBW und Vattenfall ist die Regelung von großem Interesse, da sie wegen der Energiewende und niedriger Strompreise angeschlagen sind und sich so milliardenschwerer Risiken entledigen können. In der Politik war befürchtet worden, dass bei einer Pleite eines Unternehmens der Steuerzahler die gesamten Kosten tragen müsste. Der Bundesrat muss dem Gesetz am Freitag noch zustimmen. Auch hier gilt ein Ja als sicher, weil neben CDU, CSU, und SPD auch die Grünen dem Vorhaben zustimmen wollen. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel von der SPD wertete die Einigung als entscheidenden Schritt zur Beendigung des jahrzehntelangen Streits um die Atomkraft. Ein entscheidender Schritt fehle aber noch, sagte Gabriel: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir am Ende des Tages, weil wir selbst nicht dazu in der Lage sind, unseren Müll in andere Länder, möglichst noch Entwicklungsländer verschicken, um ihn dort zu unsicheren Bedingungen in Anführungsstrichen: entsorgen zu lassen. Das darf nicht passieren, sondern wir müssen jetzt auch den letzten großen Schritt gemeinsam gehen und ein Endlager für hochradioaktive Stoffe finden, das den Anforderungen an Sicherheit und Nachhaltigkeit entspricht." Bei der Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Müll droht weiterer Streit. Das letzte Atomkraftwerk soll 2022 vom Netz gehen.