Journalist Dündar sagt Laudatio bei Menschenrechtspreis ab

Can Dündar, der frühere Chefredakteur der regierungskritischen türkischen Zeitung „Cumhuriyet“. Dündar wurde in der Türkei zu knapp sechs Jahren Haft verurteilt und lebt in Deutschland. Foto: imago stock&people / imago/Metodi Popow