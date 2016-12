2015 kamen mehr als zwei Millionen Menschen nach Deutschland

Nie zuvor kamen so viele Menschen in die Bundesrepublik wie im vergangenen Jahr: 2,12 Millionen. 2015 war ein Jahr der Superlative – höchste Zuwanderung, höchste Abwanderung und 890.000 Flüchtlinge. Über kaum ein Thema wird so heftig diskutiert – Zuwanderung ist die Quelle von Missverständnissen...